Terug naar school: Sofie Dumont geeft tips voor een gezonde lunchbox

31/08/16 - 14u35

Deze week staat alles in het teken van 'terug naar school'. Elke dag delen we een tip van mama's over hoe ze de omschakeling van zomervakantie naar september vlot maken met hun kroost. Vandaag tipt Sophie Dumont ons hoe je makkelijk een gezonde lunch mee naar school stuurt, inclusief een lunchboxrecept uit haar kookboek.

© Diego Franssens. Smokkel groenten op de boterham door ze bijvoorbeeld te pletten met roomkaas. Sofie Dumont "Voor Grace naar school ging, brak ik me vooraf vaak het hoofd over de inhoud van haar brooddoos," schrijft Sofie Dumont in haar boek Op De Groei 2. "Hoeveel geef ik haar mee? Hoe zorg ik voor voldoende variatie, zodat ze zich niet iedere dag volpropt met snoep en koeken? Hoe vermijd ik dat de brooddoos onaangeroerd naar huis terugkomt? De eerste schooldagen vond ik dus heel spannend. Maar paniek was nergens voor nodig. Als je de brooddoos vult met vertrouwde ingrediënten die je kind lust en voldoende varieert, komt alles in orde."



"Ik begrijp dat het samenstellen van een lekkere, gezonde brooddoos moeilijk en veel werk kan lijken, maar je 'mise en place' en efficiënte aankopen zijn het halve werk. Af en toe vooruitdenken helpt ook. Wanneer je 's avonds kookt voor het gezin, maak dan wat extra groenten klaar, zoals broccoli en bloemkool, zodat je deze de volgende dag mee kunt geven in de brooddoos. Zelfs ik sta 's morgens geen pasta of edamame te koken. Beleg een boterham niet alleen met ham en kaas, maar smokkel er ook groenten tussen door ze bijvoorbeeld te pletten met roomkaas. Grace vindt het heerlijk wanneer haar boterham besmeerd is met een mengeling van roomkaas en geplette biet, broccoli of avocado."

LUNCHBOXTIP VAN SOFIE DUMONT

Tienuurtje

enkele lychees

granaatappelpitjes



1. Pel de lychees en spoel ze onder water, zodat ze niet zo

snel bruin worden.

2. Snijd de schil van de granaatappel helemaal rondom ongeveer 1/2 cm in, zodat je de granaatappel open kunt breken. Haal de rode pitjes eruit en verwijder de witte velletjes, want die zijn erg bitter.

© Sofie Dumont.

Lunchbox

1 lichtbruine boterham

1/2 avocado (of zachte geitenkaas)

1 plak kalkoenfilet



1. Snijd de korsten van de boterham.

2. Rol het brood uit met een deegrol, zodat het makkelijk oprolt.

3. Plet de avocado.

4. Besmeer de boterham met de geplette avocado (of de geitenkaas).

5. Snijd de kalkoenfilet in reepjes en leg ze in het midden op een lijn op de avocado.

6. Rol de boterham stevig op.

7. Snijd de boterham in rolletjes.



Tip: Voeg wat yoghurt toe aan de avocado om de groene kleur te behouden.



Vieruurtje

gedroogde pruimen zonder pit

handvol pijnboompitten

enkele letterkoekjes