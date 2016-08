Is een iPad de nieuwe kalmeringspil voor kinderen?

© thinkstock.

We proberen onze kleinsten zo vaak mogelijk weg te krijgen van beeldschermen, maar in het ziekenhuis zouden die wel eens van pas kunnen komen. Kleine kinderen die 20 minuten voor een kleine operatie op een iPad speelden, werden even rustig dan een andere groep die een kalmeringspil kreeg. Dat blijkt uit een experiment van de Franse Dr. Dominique Chassard en zijn collega's.

Voor jonge kinderen is een operatie in een ziekenhuis een hele gebeurtenis. Bij een onderzoek van de Franse Dr. Dominique Chassard en zijn collega's, werd geëxperimenteerd met 2 manieren om kinderen tussen 4 en 10 jaar te kalmeren vlak voor een kleine ingreep met verdoving. Een eerste groep van 54 kinderen kreeg midazolam toegediend, een vaak gebruikt kalmeringsmiddel voor operaties. Een tweede groep van 58 kinderen kreeg 20 minuten voor de operatie een iPad in de handen geduwd, met spelletjes die afgestemd waren op hun leeftijd.



Op verschillende momenten voor en na de operatie ondervroegen psychologen de kinderen en hun ouders over hun angstgevoelens. Ook werd bij de ouders gepolst hoe tevreden ze waren over de aanloop naar de operatie. Conclusie: beide groepen met kinderen waren in dezelfde mate bang op dezelfde momenten, of ze nu een pil of een iPad hadden gekregen. Ouders en verplegend personeel bleken meer tevreden te zijn als het kind met een iPad tot rust werd gebracht.



De onderzoekers reageren enthousiast op hun resultaten, die er mogelijk voor kunnen zorgen dat er minder medicijnen nodig zijn bij kinderen. Zelfs al gaat het over een kleinschalig experiment, dan nog openen deze conclusies perspectieven, klinkt het. De Franse wetenschappers stelden hun resultaten voor op het wereldcongres voor anesthesiologen in Hongkong.