NINA tipt: gratis weekplanners voor het gezin

Wanneer ging jij ook weer naar de film? Hoe laat start de balletles deze week? Een handige gezinsplanner hang je gewoon op de koelkast en is voor iedereen zichtbaar.

Morgen start het schooljaar opnieuw en begint het 'normale' ritme weer. Heerlijk? Of ook stress, want plots moet je weer overal op tijd zijn om je kinderen aan de schoolpoort op te halen, bij balletles af te zetten of naar de voetbaltraining te brengen. We vonden deze weekplanners om op de koelkast te hangen die een handje helpen.



Je kan ze gebruiken om alle hobby's en activiteiten van het hele gezin per week in te vullen of als takenlijstje met beurtrollen: wie zorgt deze week voor Piet Konijn? Of gebruik hem als opvoedhulpje. Flink je bord leeg gegeten? Dan krijgt je kind een leuke stempel of sticker.



De gratis planners komen van www.gezinnig.nl een webshop vol handige hulpjes voor het hele gezin.