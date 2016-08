Terug naar school: zo krijg je je kinderen weer op tijd in bed

Door: redactie

30/08/16 - 15u00

© thinkstock / kos.

Deze week staat alles in het teken van 'terug naar school'. Elke dag delen we een tip van mama's over hoe ze de omschakeling van zomervakantie naar september vlot maken met hun kroost. Vandaag deelt blogmama Valérie Wauters haar ultieme op-tijd-naar-bedtip.

Wie is Valérie Wauters?

- Mama van Alexander en Thibaut

- Blogmama op

- Journaliste voor Goed Gevoel en Vitaya - Mama van Alexander en Thibaut- Blogmama op momsandmore.be - Journaliste voor Goed Gevoel en Vitaya © Valérie Wauters.

Valérie: Na een lange zomer de kinderen weer op een schappelijk uur in bed krijgen kan een heuse uitdaging zijn. Zeker nu het nog tamelijk lang licht is buiten, is een vroege bedtijd vaak een echt probleem. Bereid je kind daarom altijd goed voor dat bedtijd nadert. Niets is immers erger voor je kind dan plots uit zijn spel gerukt te worden om naar bed te gaan.



"Nog één aflevering"

Begin daarom een half uurtje op voorhand met het verdere verloop van de avond uit te leggen, dat helpt vooral bij jongere kinderen goed. Denk: "je mag nog naar één aflevering van dit programma kijken/1 spelletje spelen, dan nog een glaasje drinken en dan is het tijd om je tanden te poetsen en naar bed te gaan." Neem vervolgens de tijd om je kind rustig in bed te stoppen, en probeer het bedritueel vooral niet te overhaasten, want dat werkt contraproductief. Lees nog een verhaaltje voor, smoor het -onvermijdelijke- protest waarbij je kind beweert niet moe te zijn in de kiem, geef nog een dikke knuffel/kus en verlaat dan de kamer. En dan is het tijd voor jou om te bekomen van die eerste schooldagen ;-)