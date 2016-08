Weg naar huis is gevaarlijker dan die naar school, vooral op vrijdagavond

Door: redactie

30/08/16 - 07u02 Bron: Belga

Schoolkinderen rennen aan het einde van een schooldag naar buiten. © thinkstock.

Ongevallen met kinderen die van en naar school gaan, doen zich veel vaker voor op vrijdagavond dan op maandagochtend. 's Avonds gebeuren er ook gevoelig meer ongevallen dan 's ochtends. Dat concludeert het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid uit cijfers van de voorbije vijf jaar. Daags voor het nieuwe schooljaar geeft het BIVV ook een reeks tips voor veilig schoolverkeer.

Het verschil is erg duidelijk, met 303 slachtoffers op alle maandagochtenden en 515 slachtoffers van een letselongeval op de vrijdagavonden. Bovendien stijgt het aantal slachtoffers in het schoolverkeer 's avonds ook naarmate de week vordert. Tegen de 515 op vrijdagavond vielen immers "slechts" 432 schoolgaande slachtoffers op de maandagavonden van 2011 tot en met 2015.



Weg naar huis is gevaarlijker

Bovendien blijkt de weg terug van school gevaarlijker dan die naar school. Op weg naar huis waren telkens minstens de helft meer kinderen betrokken bij een letselongeval. De vermoeidheid en het enthousiasme over het einde van de schooldag spelen daarbij zeker een rol, aldus het BIVV. Ook op woensdagmiddag is het risico groter, wanneer alle kinderen op hetzelfde moment de school verlaten. In Wallonië vallen meer slachtoffers als passagier in de wagen (32 procent), in Brussel meer voetgangers (54 pct) en in Vlaanderen meer fietsers (47 pct).



Geen gordel

Opvallend is voorts dat één op de acht kinderen (12 procent) volgens het BIVV helemaal geen gordel draagt op weg van en naar de school. Slechts 29 procent is volledig correct - dus ook in het juiste kinderzitje - vastgemaakt. Bij langere afstanden - bijvoorbeeld op weg naar een hobby- of sportclub - is 7 à 8 procent helemaal niet vastgeklikt.



Aangepaste snelheid

"Klik iedereen vast", zo luidt dan ook de eerste tip van het BIVV bij de start van het nieuwe schooljaar. Het instituut wijst daarnaast op het belang van aangepaste snelheid én correct parkeergedrag, om te vermijden dat overstekende kinderen het moeilijker hebben om het verkeer te zien of gezien te worden. Steek ook over op de juiste plek, draag geen oortjes bij het oversteken, draag een helm op de fiets en loop niet op straat, zo luidt het verderop onder meer nog.