Terug naar school: zo bereid je je kinderen voor deze laatste vakantiedagen

29/08/16 - 17u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Deze week staat alles in het teken van 'terug naar school'. Elke dag delen we een tip van mama's over hoe ze de omschakeling van zomervakantie naar september vlot maken met hun kroost. Vandaag verklapt Sylvia Van Driessche, mama-coach van Het Laatste Nieuws, haar tip voor de laatste laatste vakantiedagen.

Wie is Sylvia Van Driessche?

- Mama van 3 kinderen

- Schrijfster van jeugdboeken

- Mama-coach van Het Laatste Nieuws

- Ex-hoofdredacteur van jongerenblad Joepie



© photo news. Sylvia Van Driesche: "Mijn eerste dag in de kleuterklas verliep erg traumatisch. Ik zie mijn moeder nog altijd over de speelplaats van me weglopen terwijl ik stampvoetend om haar schreeuw en de juf me van het raam probeert af te pellen. Moeite met afscheid zit bij ons in de familie, want ook mijn jongste zoon heeft bijna twee jaar gehuild aan de schoolpoort. Gelukkig kan je met de tips van Onderwijs Vlaanderen dat kinderverdriet wat verzachten."



Alleen gaan spelen

"Laat je kind een paar keer in zijn eentje bij vrienden of familie spelen, zodat hij het gewoon wordt dat jij weggaat en weer terugkomt, luidt een eerste tip van Onderwijs Vlaanderen. Zelf merkte ik dat mijn zoon die vlak na een korte vakantie instapte en dus rechtstreeks uit de crèche kwam, het veel makkelijker had om aan zijn schoolcarrière te beginnen dan mijn andere zoon die twee lange maanden niet meer naar de crèche was geweest en compleet uit de lucht viel toen die schelle schoolbel uiteindelijk rinkelde." Lees ook Moeder van zes schrijft hilarische handleiding voor man als ze met vriendinnen op weekend vertrekt

"Wat ben je al groot"

"Je kan op voorhand al eens samen met je kleuter de klas bezoeken. De meeste scholen organiseren tijdens de laatste vakantiedagen al een onthaalmoment voor hun nieuwe ukjes. Ik probeerde op zo'n moment mijn zoontje warm te maken door een interessant speelgoedje in de klas aan te wijzen en te zeggen dat hij op 1 september terug mocht komen om ermee te spelen. Vertel je kind ook thuis al regelmatig over de school. En benadruk af en toe dat je kind al 'groot' is."