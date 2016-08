Een keizersnede is absoluut niet de 'easy way out'

Jesse van Beljouw

29/08/16 - 18u00

"Een keizersnede? Dan ben je dus eigenlijk niet echt bevallen. Het moet wel fijn zijn geweest om voor het makkelijke alternatief te kiezen," schrijft Raye Lee op haar Facebook. Dit was voor haar een veelgehoorde reactie na de geboorte van haar zoontje. Ze vertelt hoe zij die bevalling heeft beleefd en waarom een keizersnede echt niet zo eenvoudig is.

Pijnlijkste ervaring in leven "In het begin werd me verteld dat ik het uitstekend deed en dat een keizersnede niet nodig was. Daarna vertelden ze mij dat ik werd klaargemaakt voor een keizersnede. Die operatie stelt niks voor en je bent daarna snel genezen. Allemaal sarcastisch," sneert Lee.



Het was de pijnlijkste ervaring in haar leven, geeft ze toe. "Ik behoor nu tot de moeders met een litteken op hun lichaam dat aangeeft dat er een baby uit hun buik is gesneden en die het nog na kunnen vertellen." Lee merkt terecht op dat je meer kans hebt om te overlijden aan een keizersnede dan een natuurlijke bevalling.