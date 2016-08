Waarom mannen liever niet de enige broodwinner zijn

© Unsplash.

Geld maakt niet gelukkig, en al helemaal niet als je een man bent, zo blijkt uit een nieuwe studie. Mannen van wie verwacht wordt dat ze het inkomen van de familie dragen, zijn een stuk minder gelukkig dan zij die die verantwoordelijkheid met hun partner delen.

De resultaten blijken vooral van toepassing te zijn op millennials. Het onderzoek werd namelijk uitgevoerd bij getrouwde mannen tussen 18 en 32 jaar oud. "De data geven aan dat wanneer mannen een grotere verantwoordelijkheid hebben voor het inkomen van hun gezin, hun psychologische welzijn en gezondheid erop achteruit gaat," vertelt Christin Munsch, assisistent-professor in de sociologie aan de universiteit van Connecticut. Grote tol Wanneer ze de enige kostwinner van het gezin zijn, vergt dit de grootste tol. In het onderzoek gaven alleenverdieners immers aan zich maar liefst 3,5 tot 5 procent minder goed te voelen, dan wanneer beide partners bijdragen. Opvallend: voor vrouwen werd het omgekeerde effect opgetekend. Hoe meer ze verdienden, hoe beter ze zich psychologisch voelden. En ook wanneer ze een lager aandeel hadden in het gezinsinkomen. In tegenstelling tot mannen werd ook hun gezondheid niet beïnvloed door het cijfertje op de loonbrief. Zou het niet kunnen dat mannen wiens vrouwen evenveel of meer verdient, gelukkiger zijn simpelweg omdat ze meer geld hebben en minder hard hoeven te werken? Dat ontkennen de onderzoekers. Volgens hen staat het fenomeen los van alle factoren zoals leeftijd, opleiding, het totale inkomen of het aantal werkuren. Het zijn vooral de hoge verwachtingen en verantwoordelijkheid die een grote druk uitoefenen.

Gedaan met stereotype

Hoewel de man als kostwinner nog steeds het ideaalbeeld lijkt voor velen, is dit slechts een kortstondig fenomeen in de geschiedenis, aldus historica Stephanie Coontz. "De traditionele familie waarbij de man het brood op de plank brengt, bestaat niet," vertelt ze. "Dit beeld kwam pas erg laat in de geschiedenis aanwaaien, en het is geen lang leven beschoren. Het is tijd dat we het achter ons laten."



Kan het zijn dat de millennials de eerste generatie zijn die dat plaatje van de man als kostwinner naar de achtergrond verplaatsen? "We weten dat millennials op zoek zijn naar een evenwaardige relatie, waarbij beide partners evenveel bijdragen en evenveel verantwoordelijkheid dragen voor hun gezin," aldus Munsch. "Deze resultaten tonen aan wat er gebeurt wanneer mannen gedwongen worden om een bepaalde rol aan te nemen en meer verantwoordelijkheid op zich te nemen."