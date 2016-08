Zoveel kost één schooljaar (van kleuterschool tot TSO)

© thinkstock.

September komt eraan, en die start van het nieuwe schooljaar brengt naast een nieuwe boekentas nog heel wat kosten met zich mee. Van € 45 tot € 1.631: zoveel kosten schoolgaande kinderen op één jaar.

De Tijd vroeg cijfers op bij de Gezinsbond. Daaruit bleek dat de kleuterschool het goedkoopst is voor de portemonnee, met zo'n € 45 per jaar aan activiteiten en materiaal. De derde graad KSO is de grootste aanslag op de portefeuille, daar zijn ouders zo'n 1.631 euro kwijt op een jaar tijd.