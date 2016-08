Een babynaam kiezen, de gevolgen zijn groter dan je denkt

© Thinkstock.

Een babynaam kiezen is een lastige kwestie. Maak je de foute keuze, dan zijn de gevolgen voor je kind later niet min. Een naam bepaalt namelijk niet alleen je carrière, maar ook je vriendenkring. Gelukkig onthult een onderzoeker waar je rekening mee moet houden op basis van psychologisch onderzoek.

Albert Mehrabian, professor in de psychologie aan de Amerikaanse universiteit UCLA, heeft babynamen in vier verschillende categorieën ingedeeld. De invloed van de naam op het karakter, populariteit, succes op het werk en mannelijke of vrouwelijke namen. Het moeilijke aan het kiezen van een naam is: hij kan goed scoren in sommige categorieën en ontzettend falen in andere categorieën. Bij het kiezen van de juiste babynaam moet je onthouden wat je je kind toewenst in het latere leven: goede punten of veel vrienden op school.



Een kroontje of goede punten?

Het onderzoek toonde aan dat een leerkracht een opstel beter beoordeelt als de student een naam had die intelligent klinkt. Aan de andere kant gaven juryleden van een missverkiezing meer punten aan kandidates met vrouwelijke namen. Iemand met een traditionele vlaamse naam zal vaker aangenomen worden dan een sollicitant met een exotische naam



Opletten met speciale namen

Ben je fan van een unieke naam? Dat moet je weten dat ook dit consequenties heeft. Verschillende studies hebben aangetoond dat kinderen met een ongewone naam slechtere schoolresultaten behalen en minder populair zijn dan hun klasgenootjes op de lagere school. Deze kinderen hebben minder kans om een diploma te behalen en werden soms als psychoneurotisch bestempeld. Ook heeft een studie aangetoond dat potentiële bazen hun cv minder vaak opmerken enkel en alleen omdat ze de naam niet herkennen.



Krijg je al stress bij het kiezen van de naam? Je kan ook mensen betalen om dat voor je te doen. Het Zwitserse bedrijf 'Erfolgswelle' vraagt zo'n 25.000 euro voor de keuze van de perfecte babynaam.