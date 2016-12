Holiday survival guide: zo overleef je het kerstdiner

© thinkstock.

Feest De feestdagen zijn niet altijd peis en vree. Van zatte nonkels over die vervelende 'hoe zit het in de liefde'-vragen tot lelijke cadeautjes waar je nooit om gevraagd had: zo overleef je het.

Vervelende (schoon)familie Zie je er nu al tegenop om een hele maaltijd met die bemoeizieke schoonmoeder of zatte nonkel over saaie koetjes en geforceerde kalfjes te praten? Er is één manier om het diner te overleven en conflicten zoveel mogelijk te vermijden: praat over iets dat jullie gemeenschappelijk hebben. Of nog beter: zoek een gedeeld onderwerp waar jullie allebei een hekel aan hebben. Niets dat zo'n sterke band schept, als een gemeenschappelijke ergernis. Let wel op dat die gedeelde ergernis niet mee aan tafel zit, of er zouden wel eens nog vervelende situaties kunnen ontstaan. Lees ook In deze setting vieren BV's en celebs kerst vanavond

Ga voor dé ultieme feesttafel dankzij de tips van deze interieurexperte

Ook een leuk feestje voor de BOB: dit zijn de lekkerste alcoholvrije drankjes

"En, nog geen lief?" Als iedere single een euro kreeg voor het aantal keren dat ze deze vraag te horen kregen, zat er nu een heel aantal Vlamingen in een luxeus resort te overwinteren. Helaas. Maar in plaats van de volgende keer geërgerd met je ogen te draaien, wees je beter dankbaar. Dankbaar dat jij geen ruzie hoeft te maken over waar het familiefeest nu moet doorgaan. Dankbaar dat jij geen vervelende schoonfamilie hebt (zie hierboven). Jouw feestdagen zijn helemaal stress-vrij! En bovendien is de feestperiode het uitgelezen moment om iemand nieuw te leren kennen; lang leve de nieuwjaarsfeestjes en heel veel cava.

Teleurstellende cadeautjes Niets zo leuk als Secret Santa, totdat je in al je enthousiasme tussen de stukken gescheurd cadeaupapier een zoveelste paar sokken of onnodige gadget ontdekt. Probeer een beteuterd gezicht te vermijden, en hou in het achterhoofd dat het - cliché alert - het gebaar is dat telt. En dat je het natuurlijk altijd zelf opnieuw aan iemand anders cadeau kan geven. Voor wie niet zo goed is in doen alsof: Britse actrice Miranda Hart deelt haar insider tips om toch dankbaar over te komen.