"Iederéén zou theoretische test opnieuw moeten doen"

7/09/16

"Waarom geen verplichte theoretische test voor iedereen? Want je vergéét de regels als je jaren met de auto rijdt." Het is een opmerkelijke oproep van ex-reclamemaker André Duval (62). Hij moet, na een snelheidsovertreding in een zone 30, zijn rijexamens opnieuw afleggen. "Haaientanden? Ik wist niet meer precies wat dat alweer betekende."

"Ik was in februari 2015 één van die 53.000 chauffeurs die om middernacht 62 km/u reden langs een verbindingsweg waar een school ligt", schrijft Duval op zijn Facebookpagina, met daarnaast een foto van onze krant met de grote kop '9 op 10 rijden te snel in buurt van school'. Het gebeurde aan het schooltje van zijn kleinkinderen, op de weg tussen Hove en Boechout. Weliswaar vér na schooltijd, maar dat wist de flitspaal niet. Gevolg: een zware snelheidsovertreding, amper een maand nadat de wet strenger werd voor hardleerse hardrijders en alcoholdrinkers achter het stuur.



Een wegpiraat is Duval niet, ongelukken heeft hij nog niet veroorzaakt. Toch oordeelde de rechter na die nachtelijke overtreding streng: drie maanden rijverbod, een boete, verplichte psychologische en medische testen en opnieuw een theoretisch en praktisch rijexamen afleggen. Op dat laatste na heeft Duval intussen alle stappen doorlopen. Met andere inzichten over zijn eigen rijgedrag erbovenop. "Aanvankelijk vond ik die veroordeling onrechtvaardig - plots ben je een misdadiger, zo voelt het. En dan zit je bij de psycholoog, die je extra provoceert: 'Ah, mijnheer denkt dat hij boven de wet staat? Dat hij sneller mag rijden omdat er toch niemand in de buurt was?' Een vernédering was het. Ik kookte van woede, maar toch: het zet je aan het denken. En dan volgt het theoretische examen. Ik begon te studeren en wat bleek: ik kénde de verkeersregels niet meer voldoende."



Die persoonlijke vaststelling verbaasde Duval. "Ik rij 44 jaar met de auto en met de motor, 50.000 kilometer per jaar. Ik voel me bijzonder comfortabel achter het stuur. Ik vind mezelf een goeie chauffeur. Maar blijkbaar had ik in mijn eigen verkeerscode ontwikkeld. Wat iederéén doet, na jaren autorijden. Maar mijn eigen code was niet meer dezelfde als de wet, als de echte wegcode. Dat was een verrassend en verrijkend inzicht. Want geef toe: wanneer word je als chauffeur nog getest op je competentie? Of op je kennis van de regels? Daarom deze oproep: waarom geen verplichte theoretische test voor iedereen met een rijbewijs - elke vijf jaar, elke tien jaar, op je veertigste of je vijftigste? Daar moet de wetgever maar eens over nadenken. Mij heeft die veroordeling uiteindelijk geholpen en ik probeer iedereen in mijn vriendenkring ervan te overtuigen dat ze hun kennis van de wegcode moeten bijspijkeren."