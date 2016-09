1 op 4 verkeersslachtoffers valt al in de eerste schoolweken

Joost Freys & Sven Spoormakers

3/09/16 - 05u14

© Benoit De Freine.

VERKEERSONDERZOEK Een kwart van alle ongevallen waar schoolkinderen bij betrokken zijn, gebeurt in september en oktober. Dat blijkt uit onderzoek van het BIVV. 3 op de 4 kinderen voelen zich zélf niet veilig in het verkeer.

We merken dat automobilisten hun gedrag bij het begin van het schooljaar opnieuw moeten aanpassen Stef Willems

In september en oktober gaan sowieso meer kinderen te voet of met de fiets naar school, omdat het weer zich daartoe leent. Er zijn ook extra veel kinderen die zich voor het eerst zelfstandig naar hun school verplaatsen. Maar volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) spelen nog andere factoren een rol. «We merken dat automobilisten hun gedrag bij het begin van het schooljaar opnieuw moeten aanpassen», aldus Stef Willems van het BIVV.



«Tijdens de zomervakantie zijn ze veel minder jonge fietsers en voetgangers tegengekomen. Daardoor is hun aandacht voor overstekende kinderen en fietsers mogelijk wat verslapt. Bovendien is het aantal bestuurders tijdens de spitsuren weer flink toegenomen en is de kans groot dat ze elkaar meer opjagen.» Dat de veiligheid op weg van en naar school een heikel punt blijft, blijkt ook uit het grote verkeersonderzoek van deze krant, waaraan 13.000 lezers meewerkten. 18% van de ouders is áltijd bang is als hun kind onderweg is. 73% van de schoolkinderen zegt dat ze zich onveilig voelen. Opvallend ook: 18% van de ouders geeft toe dat ze hun kind nooit hebben voorbereid om zelfstandig naar school te gaan. De Vlaming merkt dat op de weg: 45% vindt het verkeersgedrag van scholieren niet goed.



