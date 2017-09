Nog eens twee Duitsers in Turkse cel "om politieke redenen"

Bewerkt door: LB

1/09/17 - 16u05 Bron: Reuters

Manifestatie voor de vrijlating van de Duits-Turkse journalist Deniz Yucel, in febuari voor de Turkse ambassade in Berlijn. Yucel zit al 200 dagen vast. © afp.

Twee Duitse staatsburgers worden in Turkije vastgehouden voor wat Berlijn "politieke redenen" noemt. Het gaat om de laatste in een reeks arrestaties van Europese burgers die de relatie met Ankara onder druk zet.

Duitsland werd niet officieel op de hoogte gebracht van de aanhoudingen, die gisteren plaatsgrepen op de luchthaven van Antalya. Het Duitse consulaat in Izmir vernam het nieuws van "onofficiële bronnen", zo laat een woordvoerster weten.



Mislukte staatsgreep

Het voorbije jaar zijn al tal van Europese burgers aangehouden in Turkije. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van vorig jaar tegen president Recep Tayyip Erdogan. Die wordt ervan beschuldigd de oppositie lam te willen leggen.



"We proberen te achterhalen waarvan ze worden beschuldigd", stelt woordvoerster van het Duitse buitenlandministerie Maria Adebahr. "We nemen aan dat het om een politieke aanklacht gaat, een verdenking van terrorisme zoals bij de anderen het geval was".



Duitse diplomaten zijn er nog niet in geslaagd de twee te contacteren, voegde ze er aan toe. Reden daarvoor kan het Offerfeest zijn dat vandaag wordt gevierd en waardoor Turkse functionarissen tijdelijk niet bereikbaar zijn.



Deniz Yucel

Twaalf Duitse staatsburgers worden momenteel in Turkije vastgehouden wegens politieke aanklachten. Vier van hen hebben de dubbele Turks-Duitse nationaliteit.



Eén van hen is de Duits-Turkse journalist Deniz Yucel, die vandaag precies 200 dagen vastzit. "De situatie van Yucel en andere Duitsers in Turkije is voor ons een grote bezorgdheid", zegt regeringswoordvoerder Steffen Seibert. "We verwachten van Turkije dat het land Duitsers vrijlaat die om onduidelijke redenen vastzitten".