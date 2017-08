Erdogan verplicht Guantanamo-pak voor coupverdachten

Bewerkt door: Redactie

6/08/17

Op 13 juli wordt een voormalig militair voorgeleid op verdenking van deelname aan de couppoging vorig jaar. Zijn T-shirt met het opschrift 'Hero' kreeg navolging onder Erdogan-critici. © afp.

De Turkse president Tayyip Erdogan heeft gisteren bekendgemaakt dat verdachten van de staatsgreep bruine pakken moeten dragen in de rechtbank. De maatregel komt nadat vorige maand een verdachte van de couppoging in de rechtszaal verscheen in een T-shirt met het opschrift 'Hero', wat 'held' betekent.