Kopstukken couppoging Turkije voor rechter



1/08/17

Beklaagde Akin Ozturk, voormalig commandant van de luchtmacht, wordt naar de rechtbank in Ankara geleid. © afp.

De rechtszaak tegen de vermeende kopstukken van de couppoging vorig jaar zomer in Turkije is vandaag in Ankara begonnen. Er staan 486 verdachten terecht omdat ze de regering van president Erdogan omver wilden werpen.