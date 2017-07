"Turkije moet democratische waarden respecteren om deel te kunnen uitmaken van EU"

Door: redactie

16/07/17 - 11u02 Bron: Belga

In oktober vorig jaar werd de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, nog hartelijk ontvangen in de Europese Instellingen door Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie. © photo_news.

Turkije moet de democratische waarden respecteren, als het op een dag deel wil uitmaken van de Europese Unie. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in de zondageditie van het Duitse Bild, één dag na de herdenking van de mislukte staatsgreep in het land. Bij die herdenking schuwde president Erdogan de harde woorden niet.

"Een jaar de mislukte staatsgreep blijft Europa de hand uitsteken", zegt Juncker in een vrije tribune in de krant. "Maar in ruil is het nodig dat Turkije klaar en duidelijk toont dat het Europees wil zijn en de Europese fundamentele waarden op een vastberaden manier ter harte neemt.



Hij verwijst naar de mensenrechten, persvrijheid en de rechtsstaat. "Dat is niet compatibel met het oppakken en maanden in isolement houden van journalisten, zonder ze in staat van beschuldiging te stellen", aldus de Europees Commissievoorzitter.



Erdogan liet zich zaterdagavond hard uit tegenover de plegers van de mislukte staatsgreep. "We rukken de verraders de kop af", klonk het, en de Turkse president zei ook de doodstraf weer te willen invoeren.