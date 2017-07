Erdogan: "Bereid om doodstraf weer in te voeren"

kv

Op de verjaardag van de mislukte staatsgreep heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaard "bereid te zijn om de doodstraf weer in te voeren". Dat zei hij vanavond in Istanbul, bij de inhuldiging van een monument voor de slachtoffers aan de brug over de Bosporus.