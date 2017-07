Ruim 300 Turken herdenken mislukte staatsgreep: "We zullen en mogen dit nooit vergeten"

Bewerkt door: ib

13/07/17 - 00u30 Bron: Belga

Beeld van een soortgelijke meeting in Apeldoorn, georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten. © anp.

In het Brusselse Métropole-hotel hebben gisterenavond ruim 300 Belgische Turken een herdenking gehouden voor de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 en de 249 mensen die daarbij om het leven kwamen. De Turkse vice-premier Numan Kurtulmus beloofde dat zij nooit zouden vergeten worden en dat de schuldigen zouden gestraft worden. Hij riep de aanwezigen ook op verenigd te blijven.

De Turkse vicepremier Numan Kurtulmus. © reuters.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten en begon met het voorlezen van koranverzen terwijl de namen van de 249 slachtoffers op een scherm werden geprojecteerd. "We mogen en zullen hen nooit vergeten", sprak vice-premier Numan Kurtulmus. "We zijn hen die toen lijf en leden geriskeerd hebben dankbaar. Ons volk heeft al heel wat meegemaakt maar dit was één van de ergste episodes uit onze geschiedenis."



Eerlijk proces

De vice-premier beloofde dat de schuldigen een eerlijk proces zouden krijgen en gestraft zouden worden. Op dat moment in de toespraak riepen verschillende toehoorders om de doodstraf en één man die riep dat hij geen terroristen in zijn land wilde, moest door de veiligheidsdiensten tot kalmte aangemaand worden.



Kritiek op Europa

De vice-premier toonde zich ook kritisch tegenover Europa. "Het is jammer dat nog niet alle landen inzien dat FETÖ (de organisatie van Fetullah Gülen die volgens de Turkse overheid achter de staatsgreep zat) nog steeds een gevaar vormt. Er zijn veel pogingen om aan te tonen dat Turkije zogezegd geen democratie is maar we zullen deze moeilijke tijden overwinnen. Turkije blijft een land waar mensen van alle religies, overtuigingen en culturen als vrienden kunnen samenleven."



Numan Kurtulmus riep de aanwezigen ook op om verenigd te blijven.