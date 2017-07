Erdogan heft noodtoestand in Turkije nog niet op

Bewerkt door: AJA

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is niet van plan om de noodtoestand in Turkije op te heffen. Daar kan pas sprake van zijn als de strijd tegen terrorisme achter de rug is, zo sprak de Turkse president tijdens een toespraak in Ankara.

De Turkse autoriteiten voerden de noodtoestand in na de mislukte staatsgreep van 15 juli vorig jaar. Sindsdien zijn tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de couppoging. Erdogan sloot niet uit dat het opheffen van de noodtoestand in de niet al te verre toekomst misschien wel mogelijk is.



Premier Binali Yildirim zei woensdag dat het einde van de zuiveringen binnen de strijdkrachten in zicht lijkt te zijn. Sinds de couppoging zijn ruim 7650 militairen ontslagen, onder wie 150 generaals en admiraals. "De zuivering van het leger is grotendeels voltooid door militairen van alle rangen te ontslaan", zei de premier. Hij vertelde ook dat alle leden van het Gülen-netwerk de prijs moeten betalen voor hun verraad.



Vandaag nog werden er 14 militairen gearresteerd en stelde de Turkse regering ook 51 aanhoudingsbevelen op. "Het is niet denkbaar dat we de noodtoestand gaan opheffen terwijl dit allemaal gebeurt", vertelde Erdogan in zijn toespraak.