NAVO maant Turkije aan tot respect rechtsstaat

Bewerkt door: ADN

27/04/17 - 10u49 Bron: Belga

© photo news.

zuiveringsacties De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Turkije aangemaand de rechtsstaat te respecteren, de dag na grote zuiveringsacties tegen vermoedelijke aanhangers van de predikant Fethullah Gülen. Ankara beschuldigt hem ervan verantwoordelijk te zijn voor de mislukte staatsgreep.

Stoltenberg erkende dat Turkije het recht heeft zich te verdedigen en diegenen die achter de mislukte staatsgreep zaten te vervolgen, maar dat "moet gebeuren terwijl de rechtsstaat ten volle wordt nageleefd", aldus Stoltenberg, bij zijn aankomst op een vergadering van de EU in Malta.



"Turkije is een belangrijke bondgenoot voor talrijke redenen, vooral door de strategische geografische situatie aan de grens met Irak en Syrië", aldus nog Stoltenberg. "Maar ook dicht bij Rusland en de Zwarte Zee", beklemtoonde hij in Malta, waar hij de ministers van Defensie van de EU zal ontmoeten.



De Turkse autoriteiten hebben gisteren ongeveer 1.120 mensen opgepakt, die ervan verdacht worden deel uit te maken van het netwerk rond Gülen. In totaal zijn tegen meer dan 3.200 mensen aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Zowat 8.500 politieagenten zijn ingeschakeld om die mensen op te pakken, aldus het agentschap Anadolu.



Gisterenavond zei de politie nog dat meer dan 9.100 agenten zijn geschorst, omdat ze mogelijk banden hebben met Gülen.