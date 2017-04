Erdogan en Trump ontmoeten elkaar in mei

Bewerkt door: IVI

24/04/17 - 14u42 Bron: Reuters

© Reuters, Getty Images.

De Turkse president Tayyip Erdogan zal in mei zijn Amerikaanse collega Donald Trump ontmoeten in het Witte Huis. Dat heeft Ibrahim Kalin, de woordvoerder van president Erdogan, vandaag laten weten.

Volgens Kalin komt de uitnodiging van president Trump. De twee leiders zullen het hebben over Syrië en Irak. Ook Fethullah Gülen zal op de agenda staan. Gülen, die in de Verenigde Staten woont, wordt door de Turkse regering ervan beschuldigd het brein te zijn achter de mislukte coup van vorig jaar.



Op 15 juli 2016 werd er geprobeerd om een staatsgreep te plegen in Turkije. Bij het geweld dat daarbij uitbrak, kwamen zeker 300 mensen om het leven. Uiteindelijk mislukte de coup. Het is nog niet duidelijk wie er precies achter de staatsgreep zat, maar Erdogan verdenkt dus Fethullah Gülen. Vermoedelijk zal hij met president Trump bespreken of hij Gülen wil uitleveren aan Turkije.