Turkije onderzoekt betrokkenheid van ex-baas CIA bij mislukte staatsgreep

Door: redactie

15/04/17 - 20u06 Bron: Belga

Ex-CIA baas John Brennan © epa.

De Turkse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar 17 inwoners van de Verenigde Staten, onder wie voormalig CIA-baas John Brennan, op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte coup op 15 juli vorig jaar. Dat meldt het regeringsgezinde nieuwsagentschap Anadolu.

Het parket van Istanboel opende het onderzoek nadat een groep advocaten klacht had neergelegd. Ze beschuldigen de zeventien van banden met de Gülen-beweging, van wie Ankara beweert dat ze achter de mislukte coup zit.



De lijst bevat namen van burgers van de VS die zaken deden in Turkije of van Turken die in de VS wonen. Naast gewezen CIA-baas John Brennan gaat het om gewezen federaal procureur Preet Bharara, die vorige maand door Donald Trump gedwongen werd tot ontslag, Graham Fullet, een oud-kaderlid van de CIA, alsook enkele universitairen. Ook worden de Turken Faruk Taban, voorzitter van Turkic American Alliance (TAA), en Talha Saraç, van het Turkish American Business Network, geviseerd. Lees ook 47.000 Gülen-verdachten in de cel na mislukte coup Turkije

"Poging om Turkse regering omver te werpen" De beschuldiging luidt: "poging om de grondwettelijke orde omver te werpen", "poging om de Turkse regering omver te werpen" en "lidmaatschap van een gewapende terroristische groepering".



Nieuwsagentschap Anadolu beweert dat sommigen een eerste keer zijn bijeengekomen op een eiland voor Istanboel op de dag van de mislukte coup. Een tweede keer, twee dagen later, zouden ze verzameld hebben in een restaurant in Istanboel.



Fethullah Gülen sinds 1999 in zelfverkozen ballingschap in de Verenigde Staten. © anp.