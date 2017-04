Waarnemer klaagt onderdrukking neen-kamp Turks referendum aan

Door: redactie

13/04/17 - 04u00 Bron: Belga

© getty.

De tegenstanders van de grondwetshervorming waarover het Turkse volk zondag moet stemmen tijdens een referendum, worden duidelijk gehinderd in hun verkiezingscampagne. Dat zegt de voorzitter van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) Michael Link in de Duitse krant Die Welt.

Na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 in Turkije werd de noodtoestand in het land uitgeroepen, waardoor een samenscholingsverbod geldt. Daarnaast krijgt het ja-kamp veel meer aandacht in de media en zitten tientallen parlementsleden in de gevangenis, onder wie dertien leden van de Koerdische oppositiepartij HDP. "Alleen daarom al is het voor de partij, een van de dragende krachten van de neen-campagne, onmogelijk om op een adequate manier campagne te voeren", aldus Link. Daarnaast worden kritische media monddood gemaakt: sinds juli zijn al 158 media gesloten, duizenden journalisten zitten zonder werk en talrijke journalisten zijn opgesloten in de gevangenis.



Gedeeltelijke intimidatie

"Er is jammer genoeg een gedeeltelijke intimidatie van de aanhangers van het neen-kamp, en veel regeringsgezinde media schetsen een beeld van de tegenstanders van de grondwetswijziging alsof ze vijandig zijn en zich bezighouden met intriges en samenzweringen", aldus de OVSE-waarnemer, die Turkije oproept om te verzekeren dat de fundamentele grondrechten en vrijheden van alle Turken worden gerespecteerd.



Grondwetswijzigingen

Zondag 16 april trekken de Turken naar de stembus om zich uit te spreken over de grondwetswijzigingen die president Recep Tayyip Erdogan voorstelt. Als hij zijn zin krijgt, maakt Turkije de omslag van een parlementair naar een presidentieel systeem. Erdogan zou meer macht krijgen, maar volgens critici én buitenlandse waarnemers is de Turkse democratie daar allerminst bij gebaat.