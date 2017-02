Turkse premier wil stem van Duitse Turken winnen voor referendum in april

Door: redactie

De Turkse premier Binali Yildirim wil de stem van de drie miljoen Turkse migranten in Duitsland winnen voor het grondwetsreferendum in april. Yildirim houdt zaterdag een manifestatie in de stad Oberhausen, zo meldt een woordvoerster van zijn AKP-partij vandaag.

Turkije organiseert op 16 april een referendum over een hervorming van de grondwet. Als het voorstel in de volksraadpleging wordt goedgekeurd, wordt de macht van president Recep Tayyip Erdogan, ook AKP, gevoelig uitgebreid.



In totaal leven in Duitsland zowat drie miljoen Turkse immigranten. Velen van hen mogen in april hun stem uitbrengen voor de Turkse volksraadpleging.



De AKP verwacht zaterdag zowat 10.000 deelnemers aan het evenement in Oberhausen.



De Duitse kanselier Angela Merkel heeft de Turken in haar land al gewaarschuwd dat ze de politieke spanningen in Turkije niet mogen importeren uit Turkije, nadat er in Duitsland betogingen waren geweest voor en tegen Erdogan.



In Turkije geldt nog altijd de noodtoestand na de mislukte staatsgreep in juli. Volgens de oppositie verhindert die noodtoestand hun pogingen om campagne te voeren tegen de grondwetswijzingen.



Volgens critici zouden de grondwetswijzingen de macht van het Turkse parlement serieus inperken, in het voordeel van de president. De regering zelf beweert dan weer dat de aanpassingen voor meer stabiliteit zullen zorgen.