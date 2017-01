Groots proces tegen 270 verdachten van couppoging, waaronder "meesterbrein" Fethullah Gülen, gestart

Door: redactie

Fethullah Gülen in 2014. © epa.

staatsgreep turkije In het Turkse Izmir is vandaag het proces gestart van 270 mensen die ervan beschuldigd worden deel te hebben genomen aan de couppoging in juli. Het gaat vooral om militairen, onder wie enkele voormalige hooggeplaatste officieren, én ook om prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara achter de couppoging zit. Hij verblijft weliswaar in ballingschap in de Verenigde Staten.