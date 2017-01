Erdogan: "43.000 mensen gearresteerd in zes maanden na mislukte coup"

Door: redactie

19/01/17 - 16u06 Bron: Belga

© afp.

staatsgreep turkije Turkije heeft de voorbije zes maanden 43.000 mensen gearresteerd wegens banden met Fethullah Gülen, de Turkse prediker die in de Verenigde Staten leeft en beschuldigd wordt van het orkestreren van de poging tot staatsgreep van 2016. Dit heeft president Recep Tayyip Erdogan vandaag gezegd.

Gülen was lange tijd een bondgenoot van de Turkse regering, maar de relatie verzuurde de jongste jaren. Hij ontkent dat hij achter de coup van juli vorig jaar zit. Critici van Erdogan zeggen dat de repressie van het voorbije halfjaar van veronderstelde Gülenisten naar de bredere oppositie is uitgebreid en ook naar journalisten. De Europese Federatie van Journalisten zegt dat vandaag 124 reporters en andere werknemers van media in de gevangenis zitten in Turkije.



Erdogan zei ook dat 871 leden van de veiligheidsdiensten de voorbije achttien maanden gedood werden in gevechten met Koerdische militanten van de PKK. Ook hebben 337 burgers het leven gelaten, zei hij.



Volgens de president werden 10.000 "terroristen" geneutraliseerd sinds 2015, toen vredesgesprekken en een staakt-het-vuren met de Koerdische Arbeiderspartij PKK werden verbroken, en 12.000 militanten en vermoedelijke aanhangers werden gearresteerd.



Erdogan sloot een hervatting van de vredesgesprekken met de PKK uit. De Koerdische Arbeiderspartij vecht voor meer rechten en autonomie voor de Koerdische minderheid in Turkije.