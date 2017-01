Verbod op demonstraties en openbare samenkomsten in Ankara

Door: redactie

10/01/17 - 18u07 Bron: Belga

© afp.

De autoriteiten in Turkse hoofdstad Ankara hebben demonstraties en openbare bijeenkomsten voor de komende 30 dagen verboden als het parlement zich buigt over een herziening van het presidentieel systeem. Volgens informatie van de geheime dienst zouden niet bij naam genoemde terreurorganisaties aanslagen plannen op samenkomsten. Gisteren hadden voor het parlement regeringstegenstanders tegen het geplande systeem geprotesteerd. De politie sloeg de betoging, waaraan ook parlementsleden van de oppositie en advocaten deelnamen, met traangas en het waterkanonnen uit elkaar.

De door het staatshoofd Recep Tayyip Erdogan nagestreefde grondwetsherziening voor een presidentieel systeem in Turkije heeft ondanks protest uit de oppositie de eerste hindernis overwonnen. In de nationale vergadering in Ankara stemden 338 afgevaardigden er maandagnacht voor om het debat over bepaalde artikelen voor de grondwetswijziging te beginnen. Dat waren acht stemmen meer dan de nodige meerderheid van drie vijfde. Van de 550 parlementsleden stemden er 134 tegen, aldus het staatspersagentschap Anadolu.



Het voornemen van de moslimconservatieve regeringspartij AKP, die over 316 zetels beschikt, kreeg dus steun uit de rangen van de oppositie. De voorzitter van de extreemrechtse partij MHP, Devlet Bahceli, heeft zijn steun toegezegd aan de hervorming, die echter ook in zijn partij omstreden is. Verschillende parlemensleden van de MHP, die met 40 zetels de kleinste van de vier oppositiepartijen is, hebben aangekondigd tegen te zullen stemmen.



Verzwakt parlement

De hervorming zou Erdogan meer macht geven en het parlement verzwakken. Indien de grondwetswijzigingen in het parlement de nodige drie vijfde meerderheid krijgen, zou er in de lente van dit jaar een volksraadpleging komen. Voor het beraad over de te wijzigen artikelen in het parlement in Ankara zijn twee weken gepland.



Uit protest tegen de opsluiting van hun collega's willen de afgevaardigden van de pro-Koerdische HDP niet aan de stemming over de specifieke artikelen deelnemen. HDP-afgevaardigde Ziya Pir verklaarde dat het niet stemmen uitdraait op een neen-stem omdat het artikel slechts een minimumaantal aan ja-stemmen nodig heeft. Het aantal neen-stemmen, onthoudingen of niet afgegeven stemmen is irrelevant voor de aanvaarding van het artikel.



Protest

"Dit is geen boycot, dit is een protest", zei Pir. Twaalf parlementsleden van de HDP zitten sinds november op verdenking van terrorisme in voorarrest, onder hen ook partijvoorzitters Selahattin Demirtas en Figen Yüksekdag. Ze mogen niet aan de debatten in het parlement deelnemen. De HDP - die categoriek tegen een presidentieel systeem is - sprak dinsdag van een "voorbeeld van fascisme". Erdogan beschouwt de HDP als de verlengde arm van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK.



Naast de HDP is ook de grootste oppositiepartij, het centrumlinkse CHP, fel gekant tegen de hervorming. HDP en CHP vrezen de installering van een dictatuur in Turkije. Premier Binali Yildirim verklaarde in het parlement dat de hervorming politieke stabiliteit in Turkije zou brengen.



Het parlement zal vanavond met de beraadslaging over de 18 artikelen beginnen, waarna over elk artikel moet gestemd worden. Uiteindelijk zal het totaalpakket ter stemming aangeboden worden. De specifieke artikelen en het totaalpakket moeten goedgekeurd worden door minstens 330 van de 550 afgevaardigden.



100.000 ambtenaren ontslagen

De Turkse autoriteiten hebben in totaal al 97.679 ambtenaren de laan uit gestuurd in het kader van de zuiveringsactie na de mislukte staatsgreep in juli. Dat heeft de Turkse minister van Arbeid, Mehmet Müezzinoglu, vandaag gezegd aan CNN Türk. In totaal werden al meer dan 135.000 ambtenaren onderzocht op verdenking van banden met Fethullah Gülen, de in de Verenigde Staten levende prediker die volgens Ankara het brein was achter de couppoging.



Afgelopen zaterdag trof een nieuwe ontslaggolf meer dan 8.400 ambtenaren, onder wie veel politieagenten, soldaten, en medewerkers van het ministerie van Justitie.



Verder loopt er volgens het staatspersagentschap Anadolu een onderzoek naar 110 opgepakte bedrijfsleiders. Zij worden ervan verdacht het netwerk van Gülen gefinancierd te hebben. Tegen 270 andere bedrijfsleiders loopt nog een aanhoudingsmandaat voor gelijkaardige beschuldigingen.



Zuiveringsoperaties

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan voert al maanden grootschalige zuiveringsoperaties tegen oppositieleden en vermoedelijke Gülen-aanhangers. Erdogan maakt daarvoor gebruik van de noodtoestand die sinds de mislukte staatsgreep van kracht is in het land. Die noodtoestand werd vorige week dinsdag voor een tweede keer verlengd en geldt nog zeker tot 19 april.