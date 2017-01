Triest overzicht: zo bloedig was het voorbije jaar in Turkije

Door: Fien Tondeleir

Het nieuwe jaar is nog geen vijf dagen oud, maar Turkije kan al een gitzwarte streep trekken door 2017. Na de aanslag op een nachtclub in Istanboel werd vandaag alweer een daad van terreur gepleegd: een autobom ontplofte voor een gerechtsgebouw in Izmir. De eerste aanslag werd opgeëist door IS. Wie achter de terreuractie van deze middag zit, is nog niet geweten. Eén ding staat wel vast: Turkije zal zich moeten opmaken voor nog meer horror. En het voorbije jaar was al zo bloedig. Een overzicht en waarom Turkije geviseerd wordt.

Waarom?

Moslimfundamentalisten zullen hun verliezen in Syrië en Irak op Turkse bodem komen wreken Dirk Rochtus

De terreur in Turkije houdt nu al anderhalf jaar aan en ook 2017 zal op dat vlak de geschiedenisboeken ingaan. "Turkije is in een spiraal van geweld terechtgekomen", liet docent Internationale Politiek Dirk Rochtus eerder deze week in een interview met deze krant weten. "Het was de afgelopen tien jaar een relatief veilig land, maar dat is nu wel anders."



Hij verklaart de omschakeling als volgt: "Er is enerzijds president Erdogan die alle macht naar zich toetrekt. Dat heeft intern veel kwaad bloed gezet, nog altijd. Er is ook de Koerdische kwestie die maar niet opgelost raakt, en door de betrokkenheid van Turkije bij de oorlog in Syrië, blijven er ook aanslagen komen vanuit IS-hoek. Het plan is om Islamitische Staat volledig uit te roken, maar zolang dat niet gebeurd is, zullen de moslimfundamentalisten hun verliezen in Syrië en Irak op Turkse bodem komen wreken."



Instabiel

In de jaren dat Turkije nog 'een oogje dichtkneep' voor het extremisme dat stilaan begon te woekeren - het land was lang een belangrijke smokkelroute voor wapens en strijders -, hebben terreurcellen zich in de luwte kunnen ontwikkelen. En dat vooral in het grensgebied met Syrië. Daarnaast telt Turkije ook relatief veel IS-sympathisanten. Zij verzetten zich meer en meer tegen het beleid van Erdogan, die zich in hun ogen te veel naar het Westen richt.



De mislukte staatsgreep afgelopen zomer heeft er anderzijds voor gezorgd dat er van stabiliteit nauwelijks nog sprake is, de regering is zijn geloofwaardigheid kwijt. Erdogan wil zich dus sterk profileren naar het buitenland toe en wil zijn burgers - en Europa - tonen hard op te treden tegen het extremisme. Zo stuurde Turkije deze zomer troepen de grens over met Syrië om zich er militair in de burgeroorlog te mengen. Het bestrijdt er niet enkel Islamitische Staat, maar richt zich ook zijn pijlen tegen de Koerdische milities.



"Breid de oorlog uit"

Turkije is dus de nieuwe grote vijand van IS. Dat is ook duidelijk gebleken uit een toespraak van IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi. "Laat het vuur van jullie woede op Turkije los", riep hij daarin op. "Breid de oorlog uit naar daar."



En alhoewel IS afgelopen anderhalf jaar een aanslag nooit officieel opeiste, kwam die er na de moordpartij op de nachtclub wel. "Dit is onze wraak voor de Turkse militaire acties in Syrië", luidde het in een mededeling van Amaq, het persagentschap van de terreurorganisatie.