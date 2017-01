Noodtoestand in Turkije verlengd tot april

Door: redactie

Meer dan een half jaar na de mislukte staatsgreep in Turkije heeft het parlement een voorstel van de regering goedgekeurd om de noodtoestand in het land te verlengen tot 19 april. Vicepremier Numan Kurtulmus verdedigde de beslissing, die voorafging door emotionele debatten, onder andere door de aanhoudende terroristische aanslagen in Turkije.

Turkije is in de afgelopen maanden verschillende keren getroffen door zware terroristische aanslagen. Bij de meest recente aanval, die op een nachtclub in Istanboel in de nacht van 31 december op 1 januari, kwamen nog 39 mensen om het leven, waaronder een man met de Turks-Belgische nationaliteit. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.



AKP

De noodtoestand, die in voege trad na de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli vorig jaar en in oktober al een eerste keer werd verlengd, zou normaal gezien op 19 januari aflopen, maar zal nu dus met drie maanden verlengd worden. Het voorstel van de regering werd gesteund door de regeringspartij AKP en de kleinste oppositiepartij, de ultranationalistische MHP. De andere oppositiepartijen - de centrumlinkse CHP en de pro-Koerdische HDP - waren sterk gekant tegen een verlenging. Door de noodtoestand zijn al minstens 41.000 mensen opgepakt, vooral aanhangers van Fethullah Gülen, die volgens president Recep Tayyip Erdogan achter de mislukte staatsgreep zit, maar ook leden van HDP, die gelinkt zouden zijn aan de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Bovendien kan de regering instellingen en mediagroepen sluiten en de aanhouding van mensen verlengen zonder dat ze in verdenking werden gesteld



Gülen

"De noodtoestand zal zo lang duren als nodig", aldus vicepremier Kurtulmus. De regering verklaarde bovendien dat de noodtoestand nodig is om de invloed van Gülen binnen de Turkse instellingen uit te roeien. Het parlement kan de noodtoestand, die ertoe leidt dat Erdogan wetten kan uitvoeren zonder toestemming van het parlement, vroegtijdig stopzetten. Omdat Erdogans AKP een meerderheid heeft in het parlement, wordt die goedkeuring echter slechts als een formaliteit gezien. Het parlement zou vanaf maandag beginnen aan de voorbereidingen om een presidentieel systeem in te voeren. Indien minstens 330 parlementsleden het voorstel goedkeuren, zal waarschijnlijk in het voorjaar een referendum worden georganiseerd. De regering had eerderal aangekondigd dat de noodtoestand zal worden opgeheven voordat het referendum plaatsvindt.