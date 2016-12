Turkije: meer dan 1.600 mensen opgepakt in raids "tegen terreurgroepen"

Door: redactie

26/12/16 - 11u09

Turkije heeft vorige week 1.682 mensen opgepakt bij raids tegen veronderstelde Koerdische militanten, Islamitische Staat en volgelingen van de in de VS in ballingschap levende prediker Fethullah Gülen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken omtrent de "oorlog tegen het terrorisme".