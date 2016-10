Opmerkelijk: Erdogan verwelkomt Poetin in Istanboel

Door: redactie

10/10/16 - 14u13 Bron: ANP

De Russische president Vladimir Poetin naast zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan. De twee ontmoeten elkaar in het kader van het Wereldenergiecongres, maar de twee zullen het zeker over Syrië hebben. © ap.

De Russische president Poetin is vandaag in Istanboel aangekomen. Zijn bezoek geldt officieel het wereldenergiecongres, waar hij een toespraak zal houden. Het gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan is echter veel belangrijker.

Elf maanden geleden haalden de Turken een Russisch gevechtsvliegtuig neer dat hun luchtruim zou hebben geschonden, waarna de relatie tot het vriespunt verkilde. De beschuldigingen vlogen over en weer. Poetin stelde allerlei sancties in.



Twee maanden geleden werd de strijdbijl definitief begraven en bezocht Erdogan Sint-Petersburg. Wat zeker heeft geholpen, waren Poetins bemoedigende woorden via de telefoon na de staatsgreep in juli in Turkije. De Turkse televisie pakte vandaag dan ook uit door zelfs de aankomst van Poetin op de luchthaven van Istanboel live uit te zenden.



In hun bilaterale gesprek zullen gastheer Erdogan en Poetin het zeker over Syrië hebben. De bemoeienis van beide landen is een teer punt in de relatie. Moskou steunt immers actief het regime van president Assad, terwijl Ankara diens aftreden voor ogen heeft.