Turkije stuurt meer dan 12.000 politieagenten de laan uit

Bewerkt door: Redactie

4/10/16 - 10u14 Bron: Belga

© afp.

In Turkije zijn meer dan 12.000 politieagenten de laan uitgestuurd vanwege veronderstelde banden met prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep van juli zat.

Op gezag van het Directoraat-Generaal voor de Veiligheid, geciteerd door het staatspersbureau Anadolu, worden 12.801 agenten op straat gezet, onder wie 2.543 officieren.



Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft van zijn kant 37 personeelsleden afgedankt, eveneens wegens veronderstelde banden met de beweging van Gülen, door Anadolu "Terreurorganisatie Fethullah" genoemd.



Na de mislukte putsch is in Turkije een massale zuivering in vele segmenten van de samenleving doorgevoerd. Gisteren besliste de regering om de noodtoestand met negentig dagen te verlengen.