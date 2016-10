Turkse regering verlengt noodtoestand

Door: redactie

3/10/16 - 16u48 Bron: Belga

Turks president Recep Tayyip Erdogan © afp.

De Turkse regering verlengt de noodtoestand die werd uitgeroepen na de putschpoging van 15 juli. De noodtoestand wordt met drie maanden verlengd.

Vorige week donderdag besliste de Turkse Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door president Recep Tayyip Erdogan, dat de noodtoestand tot in het volgende jaar moet voortduren. "Zo kunnen we op een efficiënte manier onze democratie, rechtsstaat en de rechten en vrijheden van onze burgers beschermen", zo klonk het eerder in een verklaring van de Nationale Veiligheidsraad.



Zonet besliste de regering, ook voorgezeten door Erdogan, formeel dat de termijn wordt verlengd. De noodtoestand geeft de regering de volmacht beslissingen door te voeren zonder de goedkeuring van het parlement.