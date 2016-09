Turkse Nationale Veiligheidsraad wil verlenging noodtoestand

Door: redactie

De Turkse Nationale Veiligheidsraad, onder leiding van president Recep Tayyip Erdogan, zei gisteren dat de noodtoestand die na de poging tot staatsgreep van 15 juli voor drie maanden werd uitgeroepen moet verlengd worden.

"Er is beslist om een verlenging van de noodtoestand aan te bevelen om op een efficiënte manier onze democratie, rechtsstaat en de rechten en vrijheden van onze burgers te beschermen", zo klonk het in een verklaring van de Nationale Veiligheidsraad, die meer dan zes uur vergaderde in het presidentiële paleis van Erdogan in Ankara.



Door het uitroepen van de noodtoestand werd het wettelijk kader gecreëerd voor de grootschalige zuiveringsoperatie in Turkije waarbij 32.000 mensen gearresteerd werden. Sinds juli hebben ook meer dan 50.000 ambtenaren hun baan verloren, terwijl tienduizenden anderen onder verdenking staan.



Oppositie tegen

De oppositie is grotendeels tegen de verlenging van de noodtoestand, omdat de omstandigheden die niet langer toelaten. "Als je een land niet met rechtvaardigheid, maar met haat, wraak en woede bestuurt, creëer je enkel onderdrukking", zo hekelde Kemal Kilicdaroglu van de Republikeinse Volkspartij.



De noodtoestand werd afgekondigd op 20 juli, wat betekent dat die normaal gezien midden oktober zou moeten aflopen.