Opnieuw honderdtal vermoedelijke Gülen-aanhangers opgepakt

Door: redactie

27/09/16 - 12u22 Bron: Belga

© ap.

Couppoging Turkije Turkse openbare aanklagers hebben opnieuw de arrestatie bevolen van Gülen-aanhangers, deze keer bijna 200. De Turkse regering voert al sinds de mislukte poging tot staatsgreep een klopjacht op aanhangers van Gülen, de islamitische prediker die in de Verenigde Staten verblijft. Volgens het staatspersagentschap Anadolu is de arrestatie van 121 leden van een hulporganisatie gelinkt aan Gülen gevorderd. Daarnaast werden 81 werknemers van de Turkse inlichtingendienst ontslagen.

© reuters.

"Kimse Yok Mu" is een hulporganisatie die goededoelencampagnes organiseert in de hele wereld. Twee maanden geleden werd de werking ervan al stilgelegd omdat de organisatie verdacht wordt van banden te hebben met Fetullah Gülen. Nu loopt er een arrestatiebevel tegen 121 werknemers van de organisatie, onder wie de voorzitter Ismail Cingoz. De nieuwswebsite Haberturk weet dat de Turkse regering de organisatie ervan verdenkt geld door de sluizen naar Gülens Hizmet-beweging.



Daarnaast werden 87 van werknemers van de Turkse inlichtingendienst (MIT) op straat gezet nadat in totaal 141 mensen op non-actief waren gezet. Tegen 52 van hen loopt een "strafrechtelijk onderzoek" in het kader van de mislukte coup in Turkije van 15 juli.