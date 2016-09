Turkije vraagt de VS formeel de arrestatie van Gülen

Door: redactie

13/09/16

Ankara acht Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van midden juli. © reuters.

Het Turkse ministerie van Justitie heeft de VS formeel gevraagd om prediker Fethullah Gülen te arresteren. Ankara acht hem verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van midden juli. Een overeenkomstig schrijven daartoe is aan de Amerikaanse autoriteiten bezorgd, schrijft het gezagsgetrouwe persbureau Anadolu dinsdag onder aanhaling van het ministerie van Justitie. In het schrijven staat volgens Anadolu dat Gülen de putsch heeft geregeld en bevolen.

Tegen de prediker lopen al twee Turkse arrestatiebevelen. Wegens de couppoging werd begin augustus door een rechtbank in Istanboel een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, een ander dateert al van enkele jaren geleden wegens "oprichting en leiding van een gewapende terreurorganisatie". President Recep Tayyip Erdogan vordert steeds weer de uitlevering van Gülen. De VS eisen dan weer dat Turkije met harde bewijzen komt, die aantonen dat Gülen verantwoordelijk is voor de poging tot staatsgreep.



Gülen woont sinds 1999 in de VS. Tot de breuk in 2013 was hij een nauwe bondgenoot van Erdogan. Sinds de couppoging pakt Turkije vermoedelijke aanhangers van Gülen hard aan. Volgens de laatste officiële cijfers zitten in de marge van het onderzoek naar de mislukte staatsgreep meer dan 20.000 verdachten in voorarrest, onder hen soldaten, rechters, procureurs en journalisten.