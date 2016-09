Rechterhand Erdogan waarschuwt Belgische politici voor Gülenisten

Door: redactie

Bron: Belga

Fethullah Gülen in zijn huis in Saylorsburg, Pennsylvania. © reuters.

Het Turkse parlementslid Metin Külünk heeft gisterenavond in Beringen de Belgische politici gewaarschuwd om op te passen voor de Gülenisten en opgeroepen om de Gülenistische scholen te sluiten. De rechterhand van de Turkse president Erdogan kwam op uitnodiging van de Europese Unie van Turkse Democraten (UETD), de situatie van Turkije na de mislukte staatsgreep van 15 juli toelichten. Hij werd uitbundig onthaald door de aanwezigen.

Külünk arriveerde met bijna een uur vertraging in Beringen. Vooraleer hij aan zijn uitleg begon werden zowel het Turkse als Belgische volkslied afgespeeld. In een propagandafilmpje werden beelden van de mislukte coup, de oproep van Erdogan aan het Turkse volk om in opstand te komen tegen de coupplegers en beelden van gevangen coupplegers afgewisseld met foto's van omgekomen burgers en getuigenissen van overlevenden.



Opruiende toespraak

In zijn bij momenten heftige en vaak, opruiende toespraak waarschuwde Külünk de Belgische politici, veiligheidsdiensten en media voor de Gülenisten die hij "zachte terroristen" noemt. "Ik kan jullie waarschuwen dat die terroristen overal binnendringen, bij de media, de veiligheidsdiensten en in de politiek. Ik waarschuw jullie: zij zijn gevaarlijk. Jullie hemelen hen zo op. Wat als zij in de toekomst de regering zullen overnemen?"



Strafbaar

Ook de scholen die door de Gülenbeweging werden opgericht moesten eraan geloven. "Ik roep België op om de Gülenistische scholen te sluiten en hen uit België te sturen omdat ze dingen tegen Turkije verkondigen. Wij zullen achter hen blijven aangaan. Mensen die financiële steun geven aan Gülenisten, besef dat jullie strafbaar zijn. Wij zullen nooit toelaten dat ze buiten Turkije Turken, waar dan ook, zwartmaken." Hij riep de Turken bovendien op om zich meer te engageren op lokaal vlak in de politiek, de scholen en het verenigingsleven om zo hun kant van het verhaal naar buiten te brengen.



Er waren meer dan duizend aanwezigen voor de toespraak. Achteraf werden verschillende incidenten gemeld. Zowel de persoonlijke lijfwachten van Külünk als de Belgische ordediensten hielden een oogje in het zeil.