Turkije geeft mogelijke fouten bij massale ontslagen toe

Door: redactie

8/09/16 - 15u43 Bron: Belga

De Turkse premier Binali Yildirim heeft mogelijke fouten bij de massale ontslagen na de mislukte staatsgreep toegegeven en zijn autoriteiten opgeroepen het onderzoek grondiger te voeren. "We hebben vanaf het begin aanvaard dat in deze zaak niet honderd procent correct kon opgetreden worden", zei Yildirim vandaag in een toespraak voor gouverneurs in Ankara.