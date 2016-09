Reynders: "Nog altijd geen zekerheid over wie achter staatsgreep Turkije zit"

Door: redactie

Turkije "Ik kan tot op vandaag niet met zekerheid zeggen wie achter de poging tot staatsgreep in Turkije zit. De Turkse autoriteiten zelf twijfelen er niet aan dat het om de Gülen-beweging gaat." Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gezegd in de Kamer.

In de commissie Buitenlandse Zaken gaf Reynders uitleg bij de mislukte staatsgreep van 15 juli en de nasleep ervan. Hij wees erop dat hij de Turkse ambassadeur al op 20 juli convoceerde en sindsdien meermaals contact had met de Turkse overheid. De Belgische regering volgt de situatie in het land van dichtbij op, luidde het. Belgen worden nog steeds gevraagd extra waakzaam te zijn.



Bijna twee maanden na de couppoging heeft Reynders nog geen bewijzen gezien voor wie de verantwoordelijkheid mag opeisen. "De Turken zijn zeker dat het de aanhangers van Fethullah Gülen waren, dat zei minister van Europese Zaken Omer Celik zaterdag nog op de Gymnich." Tijdens die vergadering in de Slovaakse hoofdstad Bratislava wisselden de Europese buitenlandministers uitgebreid van gedachten over de toestand in Turkije. Celik was daar ook aanwezig en gaf de EU-ministers een hoop documenten die volgens Ankara de verantwoordelijkheid van Gülen moeten aantonen.