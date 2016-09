"We moesten op de grond liggen en niet meer bewegen of ze zouden schieten"

Door: redactie

5/09/16 - 20u39 Bron: Belga

video De Belgische studente van Turkse origine Bilen Ceyran, die zes dagen vastzat in het Turkse Balikesir, gaat gerechtelijke stappen ondernemen, zowel op Belgisch als op Turks niveau. Dat heeft ze vandaag gezegd tijdens een persconferentie in Sint-Joost-ten-Noode.

Ik heb meermaals gevraagd mijn advocaat te mogen zien want we wisten niet waarom we opgepakt waren Bilen Ceyran

Ceyran werd vrijdag 26 augustus samen met twee vrienden opgepakt terwijl ze op vakantie was. Ceyran is vicevoorzitster van Young Struggle, een organisatie van socialistische jongeren. Volgens bepaalde Turkse media wordt ze ervan beschuldigd lid te zijn van de KGÖ, de communistische jongeren van Turkije die banden hebben met de MLKP, de Marxistisch-Leninistisch Communistische Partij die door het regime in Ankara wordt beschouwd als een terroristische organisatie.



Een eerste ondervraging gebeurde al meteen in het vakantieverblijf, vlak na de arrestatie waarbij zo'n 30 agenten betrokken waren: "We moesten op de grond gaan liggen en niet meer bewegen of ze zouden schieten. Daarna ondervroegen ze ons één voor één. Ik heb meermaals gevraagd mijn advocaat te mogen zien want we wisten niet waarom we opgepakt waren. Het enige antwoord dat ik kreeg was dat ik zeker vijf dagen geen advocaat zou zien want dat de noodtoestand afgekondigd was in het land". Volgens Bilen kreeg ze in het politiekantoor zelfs een slag in het gezicht en werden haar vrienden gefolterd.



Het dossier is geklasseerd als "geheim" en de jongeren kennen nog steeds niet de reden van hun arrestatie. "De advocaten krijgen geen toegang tot het dossier. Pas als het proces van start gaat, wordt het geheime karakter van het dossier opgeheven", aldus Bilen, die maandagmiddag na drie dagen reizen met de wagen in België aankwam. Ze gaat naar eigen zeggen binnenkort contact opnemen met haar advocaat en de Belgische autoriteiten om over het dossier te praten. Eerder had ze al gezegd dat ze klacht zou indienen tegen de Turkse staat.