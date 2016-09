Turkije schorst duizenden leerkrachten

Door: redactie

5/09/16 - 15u45 Bron: Belga

De Turkse premier Binali Yildirim © afp.

De Turkse premier Binali Yildirim heeft de schorsing van duizenden leerkrachten aangekondigd in het zuidoosten van het land wegens veronderstelde steun aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. "Naar schatting 14.000 leerkrachten zijn op de een of andere manier betrokken bij terreur", zei Yildirim volgens het aan de regering gelinkte persbureau Anadolu gisteravond met het oog op de PKK in de Koerdische grootstad Diyarbakir.