Koç en Öztürk lijnrecht tegenover elkaar: "Zware breuklijn geslagen"

JC

2/09/16 - 10u12 Bron: VRT

Debat De couppoging in Turkije heeft een zware breuklijn geslagen bij de Turkse gemeenschap in ons land. Dat zegt ex-sp.a-provincieraadslid Ahmet Koç en bleek overduidelijk tijdens een fel debat in De Afspraak tussen hem en ex-hoofdredacteur van de krant Zaman Mete Öztürk.

Voor het eerst zaten Koç en Öztürk lijnrecht tegenover elkaar in een debat. De eerste heeft uitgesproken sympathieën voor Turks president Erdogan; de tweede was de hoofdredacteur van de Belgische editie van de krant Zaman, die gelinkt wordt aan de Gülen-beweging. Nadat de krant sinds de couppoging in Turkije doodsbedreigingen kreeg, besliste ze ermee te stoppen.



Ahmet Koç werd vorige week uit zijn partij gezet omwille van zijn controversiële Facebookberichten na de couppoging. 'Allah, bescherm ons tegen de landverraders. Mensen kom in opstand, verenig u, geef hen geen kansen', schreef hij tijdens de nacht van de opstand op Facebook.



Zelf ontkent hij nog steeds dat hij met die boodschap wou oproepen tot geweld. "Ik ben volledig tegen geweld", zei hij in De Afspraak. "Ik ben zelf naar het gebouw van de Gülen-beweging geweest om de mensen uit elkaar te drijven. Iedereen die daar was, ook de politie, is daar getuige van." Lees ook Turkse krant Zaman stopt ermee in België: "Onze redactie kreeg tientallen doodsbedreigingen"

