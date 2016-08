Nederlandse minister Buitenlandse Zaken kritisch over nasleep van couppoging Turkije

Door: redactie

29/08/16 - 12u25 Bron: Belga

Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu. © anp.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft in Ankara kritische kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop in Turkije is gereageerd na de mislukte coup in juli. Hij deed dat in een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu.

Volgens Koenders moeten er grenzen zijn aan hoe ver het Turkse optreden kan gaan. "Het is begrijpelijk dat Turkije maatregelen neemt tegen coupplegers, maar dat mag nooit een reden zijn om de beginselen van de rechtsstaat en de democratie overboord te gooien."



Spanningen

Hij heeft ook zijn zorgen overgebracht over de spanningen in Nederland tussen Turkse groepen. "Geweld en intimidatie, tegen wie dan ook, zijn op Nederlandse bodem onacceptabel", zei Koenders. "Wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt, is een zaak voor Nederland. Buitenlandse regeringen hebben daar niets over te zeggen."



Vorige week werd al aangekondigd dat een van de onderwerpen op Koenders' agenda de brief van Sadin Ayyildiz, de Turkse consul-generaal in Rotterdam, zou zijn. Ayyildiz schreef in juli aan een aantal burgemeesters in de regio Rotterdam hoe ze moesten omgaan met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering. Ook werd het standpunt van de Turkse regering over de coup duidelijk in de brief vermeld.



Rutte

De Turkse inmenging werd zaterdagavond al op het hoogste niveau besproken toen de Nederlandse premier Mark Rutte belde met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Rutte vertelde Erdogan dat Nederland geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden tolereert. De premier vroeg de Turkse president ook hulp om dat te voorkomen.