IS-aanhanger steekt agent dood in Istanboel

14/08/17 - 00u51 Bron: Belga

© Twitter.

In de Turkse stad Istanboel is gisteravond een politieagent gedood na een mesaanval voor het politiekantoor. De dader behoort meer dan waarschijnlijk tot de jihadistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), meldt het staatspersagentschap Anadolu.