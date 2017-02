Negen nieuwe arrestaties gelinkt aan aanslag op nachtclub in Istanboel

Door: redactie

8/02/17 - 21u01 Bron: Belga

© afp.

Ruim een maand na de terreuraanslag op de nachtclub Reina in Istanboel is tegen negen bijkomende verdachten een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ze worden er onder andere van beschuldigd lid te zijn van een terreurorganisatie. Dat meldde het staatspersagentschap Anadolu vandaag. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders.

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) had de aanval op de nachtclub tijdens oudejaarsnacht opgeëist. Bij de aanslag kwamen 39 mensen om, onder hen minstens 26 buitenlanders, waaronder een Belg van Turkse afkomst. Volgens Anadolu zitten ondertussen al meer dan 30 verdachten in voorlopige hechtenis in verband met die aanslag.