Elf verdachten blijven aangehouden na aanslag in nachtclub Istanboel

4/02/17 - 16u50 Bron: Belga

© afp.

Een Turkse rechtbank heeft elf verdachten in voorlopige hechtenis geplaatst op verdenking van betrokkenheid bij de terreuraanval van 1 januari op een nachtclub in Istanboel. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. Het aanhoudingsbevel kwam gisteravond laat en geldt ook voor de vrouw van Abdulgadir Masharipov, de vermoedelijke dader.

Abdulgadir Masharipov. © afp.

Er vielen in totaal 39 doden en tientallen gewonden. Onder de slachtoffers zaten vooral feestvierders uit Turkije en het Midden-Oosten.



Masharipov werd vorige maand in Istanboel door de politie opgepakt na een klopjacht die twee weken duurde. Zijn vrouw werd twee dagen later ingerekend in de provincie Konya.



De elf verdachten worden onder meer vervolgd voor betrokkenheid bij een terreurorganisatie. De aanval in nachtclub Reina werd opgeëist door IS.