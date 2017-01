"Aanvaller nachtclub Istanboel zegt op direct bevel van IS gehandeld te hebben"

Door: redactie

18/01/17 - 13u21 Bron: Belga

© epa.

aanslag istanboel De vermoedelijke dader van de aanslag op Nieuwjaar, op een nachtclub in Istanboel, heeft bekend op direct bevel vanuit Raqqa, bolwerk van IS in Syrië, gehandeld te hebben. Dat bericht de Turkse pers vandaag. De krant Hürriyet en de zender CNN Türk publiceren fragmenten uit de ondervraging van Abdulgadir Masharipov, die opgepakt werd in de nacht van maandag op dinsdag. Hij zegt daarin dat het Taksimplein oorspronkelijk zijn doelwit was, maar dat hij daarvan afzag vanwege de zware veiligheidsmaatregelen op en rond dat bekende plein.

© afp. Op het Taksimplein aagenkomen besefte hij dat een aanslag niet mogelijk was. "Ik heb toen weer contact opgenomen met de persoon die me het bevel had afgegeven", zei Masharipov.



Hij kreeg de opdracht een nieuw doelwit in de buurt te zoeken. Hij zei zijn ondervragers dat hij toen een taxi genomen heeft en onderweg de privéclub Reina passeerde, "die me geschikt leek voor een aanslag". "Op het eerste gezicht waren er niet veel veiligheidsmaatregelen."



Het vervolg is bekend: kort na middernacht dook hij op aan de discotheek, doodde een politieagent, viel binnen en opende het vuur op de menigte. Daarbij vielen 39 doden, onder wie vele buitenlanders.