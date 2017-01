"Verdachte heeft aanval op Turkse club bekend"

Door: redactie

17/01/17 - 09u36 Bron: Belga

De man die gisterenavond werd opgepakt in verband met de aanval op een nachtclub in Istanboel op oudejaarsnacht heeft bekend. Dat zegt Vasip Sahin, de gouverneur van de Turkse stad. De gouverneur heeft ook de naam van de verdachte bekendgemaakt: de Oezbeek Abdulgadir Masharipov. Dat Islamitische Staat verantwoordelijk is voor de dodelijke schietpartij, staat volgens de gouverneur buiten kijf.