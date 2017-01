"Ik had er al vrede mee genomen dat ik zou sterven"

JÜRGEN EECKHOUT & ANNICK GROBBEN

4/01/17 - 03u00

© rv.

Onder de overlevenden van het bloedbad in nachtclub Reina in het Turkse Istanbul op oudejaarsnacht ook de Gentse Jennifer DeBoevere (30) en haar 34-jarige vriend. En dat is een wonder. Want liefst 15 feestvierders lieten het leven op de plaats waar het koppel een paar tellen eerder nog stond te dansen. "Op den duur had ik er al vrede mee genomen dat ik zou sterven."

© rv. Puur toeval, dat Jennifer en haar vriend op oudejaarsavond in de populaire dancing Reina belandden. Het koppel was sinds 28 december op citytrip in Istanbul en zou de overgang van oud naar nieuw aanvankelijk op het gemakje vieren. "Maar we waren er nu toch, dus waarom niet naar een nachtclub?", zo vertelt Jennifer, terug thuis in Gent. "Snel-snel kochten we die laatste avond van het jaar nog wat feestelijke kleren, we zouden een geweldige nacht tegemoet gaan." Maar een IS-terrorist, nog steeds op de vlucht, besliste daar anders over.



"Ik had om 1u21 net mijn laatste Snapchatberichtje verstuurd en mijn gsm weggestoken, toen er plots chaos in de Reina ontstond", herinnert ze zich nog vlijmscherp. "We dachten eerst aan een vechtpartij. Tot we die schoten hoorden. Taktaktaktaktak! Een gruwelijk angstaanjagend geluid. Tafels en flessen vielen om, mensen schreeuwden en zegen neer. Iemand riep 'go down!', mijn vriend en ik doken naar de grond. In de paniek om ons heen raakten we elkaar ook kwijt."





100 euro voor hulp © rv/Jennifer Deboevere. "Ik ben uiteindelijk, kruipend over de grond, met zo'n veertig andere mensen kunnen vluchten naar een kleine opbergruimte van anderhalve meter op drie", vertelt Jennifer verder. "Terwijl de schoten nog weerklonken, barricadeerden we de deur van dat kamertje met frigo's. Ik weet nog dat ik de hand van een Duits-Turkse vastnam en haar vroeg om me alsjeblieft niet alleen te laten. Want ik was zo bang. Ik had ook de afschuwelijke angst dat mijn vriend dood was. De angst stond in ieders ogen te lezen, je kan je dat gewoon niet voorstellen. Echt niet."



"De angst zat zo diep dat ik er op een bepaald moment vrede mee had dat ik zou sterven", siddert ze. "Als in een film flitste het eerste levensjaar van mijn dochter en zoontje door mijn hoofd. En ik weet ook nog dat ik dacht hoe vreselijk ik het voor mijn kinderen vond dat ze hun mama nooit meer zouden terugzien. Ruim veertig minuten zaten we daar vast, het leken wel twee uren te duren. We wilden roepen toen we iemand 'It's the police!' hoorden schreeuwen, maar zelfs dat durfden we eerst niet. Want stel dat het die terrorist was die ons met een list wilde komen afmaken? Maar gelukkig, gelúkkig was het de politie dus wel."



Eenmaal bevrijd, ging de aanblik van wat ze zag, haar door merg en been. "Overal lagen lichamen, het was... waanzin", huivert Jennifer na. "Vlak voor een deur lag een dode vrouw, we moesten letterlijk door haar plas bloed stappen om de politieagenten naar buiten te volgen. Mijn vriend zag ik nergens meer, ik was er nu echt van overtuigd dat hij de aanslag niet had overleefd."



De overlevenden werden overgebracht naar een politiecommissariaat, waar ze één voor één werden verhoord. "Ik probeerde mijn vriend te bellen met de gsm van de Duits-Turkse, maar kon hem niet bereiken", zegt Jennifer. "Toen ik naar mijn mama in België belde en mijn zus opnam, was het enige wat ik zei: 'Ik heb het overleefd, maar ik vind mijn vriend niet, hij is dood.' Daarop viel de verbinding weg, anderhalf uur later belde mijn zus terug om te zeggen dat mijn vriend leefde. Ze had hem in ons hotel kunnen bereiken via Facebook Messenger op zijn tweede gsm. 'He's alive!', schreeuwde ik het uit in het commissariaat en iedereen begon er spontaan te applaudisseren. Een prachtig moment."



Ook Jennifers vriend was met een enorme portie geluk kunnen ontkomen aan de dodelijke kogelregen. "Hij lag tijdens de aanslag op de grond, anderen lagen boven op hem. Via een balkon is hij kunnen ontsnappen. Hij heeft aan een balustrade gehangen tot hij het niet meer kon houden en is dan in de Bosporus gevallen. Samen met vele andere overlevenden is hij in het water blijven roepen om hulp, totdat er een bootje bij hem stopte. Maar kan je je voorstellen dat de schipper aan iedereen 100 euro heeft gevraagd in ruil voor hulp? Vreselijk."